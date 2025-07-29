«Макларен» показал фото Пиастри с шампанским и кубком после победы на Гран-при Бельгии

Британская команда Формулы-1 «Макларен» поделилась новой фотографией с болельщиками. Гоночный коллектив показал снимок австралийского пилота Оскара Пиастри с бутылкой шампанского и кубком после победы на Гран-при Бельгии.

Фото: McLaren

Напомним, второе место по итогам бельгийского этапа занял товарищ Пиастри по команде британец Ландо Норрис. Тройку сильнейших замкнул монегаск Шарль Леклер, представляющий «Феррари».

Следующий этап Формулы-1, Гран-при Венгрии, состоится с 1 по 3 августа. После этого в «Королевских гонках» настанет пауза, которая будет продолжаться до конца августа.

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