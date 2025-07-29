Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Макларен» показал фото Пиастри с шампанским и кубком после победы на Гран-при Бельгии

«Макларен» показал фото Пиастри с шампанским и кубком после победы на Гран-при Бельгии
Комментарии

Британская команда Формулы-1 «Макларен» поделилась новой фотографией с болельщиками. Гоночный коллектив показал снимок австралийского пилота Оскара Пиастри с бутылкой шампанского и кубком после победы на Гран-при Бельгии.

Фото: McLaren

Напомним, второе место по итогам бельгийского этапа занял товарищ Пиастри по команде британец Ландо Норрис. Тройку сильнейших замкнул монегаск Шарль Леклер, представляющий «Феррари».

Формула-1 2025. Этап 13, Франкоршам, Бельгия
Гран-при Бельгии. Гонка (44 круга, 308.052 км)
27 июля 2025, воскресенье. 17:20 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:25:22.601
2
Ландо Норрис
McLaren
+3.415
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+20.185

Следующий этап Формулы-1, Гран-при Венгрии, состоится с 1 по 3 августа. После этого в «Королевских гонках» настанет пауза, которая будет продолжаться до конца августа.

Материалы по теме
Упустил ли Норрис победу и надо ли критиковать Ф-1 за долгое ожидание старта? Разбор Спа
Эксклюзив
Упустил ли Норрис победу и надо ли критиковать Ф-1 за долгое ожидание старта? Разбор Спа

Главные спортивные новости дня:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android