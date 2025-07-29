Дедушка Пиастри впервые посетил Гран-при Ф-1 за пределами Австралии, увидев победу внука

Дедушка гонщика «Макларен» Оскара Пиастри впервые в своей жизни посетил Гран-при Формулы-1 за пределами Австралии. Пожилой человек присутствовал на этапе в Бельгии, где стал свидетелем победы своего внука.

«Это первая гонка за пределами Австралии, на которую он приехал. Одна из моих сестёр присутствовала в Испании. Это была её первая гонка за пределами Австралии, и это был хороший уикенд для меня. Теперь ситуация повторилась с моим дедушкой. Возможно, мне нужно приглашать членов семьи одного за другим на оставшиеся гонки. Я посчитал, что это лучший человек, которому можно посвятить победу», — приводит слова Пиастри Motorsport.

Главные новости дня: