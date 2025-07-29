Дедушка Пиастри впервые посетил Гран-при Ф-1 за пределами Австралии, увидев победу внука
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Дедушка гонщика «Макларен» Оскара Пиастри впервые в своей жизни посетил Гран-при Формулы-1 за пределами Австралии. Пожилой человек присутствовал на этапе в Бельгии, где стал свидетелем победы своего внука.
Формула-1 2025. Этап 13, Франкоршам, Бельгия
Гран-при Бельгии. Гонка (44 круга, 308.052 км)
27 июля 2025, воскресенье. 17:20 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:25:22.601
2
Ландо Норрис
McLaren
+3.415
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+20.185
«Это первая гонка за пределами Австралии, на которую он приехал. Одна из моих сестёр присутствовала в Испании. Это была её первая гонка за пределами Австралии, и это был хороший уикенд для меня. Теперь ситуация повторилась с моим дедушкой. Возможно, мне нужно приглашать членов семьи одного за другим на оставшиеся гонки. Я посчитал, что это лучший человек, которому можно посвятить победу», — приводит слова Пиастри Motorsport.
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