Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Макс Ферстаппен повторил свой худший результат 2019 года

Макс Ферстаппен повторил свой худший результат 2019 года
Комментарии

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен остался без призовых мест на протяжении трёх Гран-при подряд. Нидерландский спортсмен сошёл на этапе в Австрии, занял пятое место в Великобритании и показал четвёртый результат на Гран-при Бельгии.

Такой серии без подиума у четырёхкратного чемпиона Формулы-1 не было с осени 2019 года. Тогда спортсмен занял четвёртое место на Гран-при России, после этого сошёл в Японии, а также занял шестое место на Гран-при Мексики.

В настоящий момент Ферстаппен занимает третье место в общем зачёте пилотов, имея в активе 185 очков. Лидером чемпионата является Оскар Пиастри из «Макларена» (266 баллов).

Материалы по теме
Леклер лучше всех, а Ферстаппен и Норрис снова ошибаются. Оценки за Гран-при Бельгии Ф-1
Леклер лучше всех, а Ферстаппен и Норрис снова ошибаются. Оценки за Гран-при Бельгии Ф-1

Авария Макса Ферстаппена на старте виртуальной гонки:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android