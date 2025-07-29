Деймон Хилл назвал нынешнего пилота Формулы-1, который напоминает ему Алена Проста

Чемпион Формулы-1 1996 года, а ныне эксперт Деймон Хилл поделился мнением о победе австралийца Оскара Пиастри из «Макларена» на Гран-при Бельгии.

«Оскар спокоен как удав. И неважно, выигрывает он или проигрывает. Он сильный соперник, но держится уверенно», — сказал Хилл в подкасте F1: Chequered Flag.

Соведущий Хилла Гарри Бенджамин отметил, что в этом сезоне Пиастри значительно улучшил работу с шинами, на что Деймон ответил: «И это в духе Проста. Прост умел чувствовать каждую мелочь. И, как мне кажется, в этом отношении уместно провести сравнение между Простом и Оскаром. При этом Оскар также безжалостен и решителен, когда дело доходит до обгона».

Мама Пиастри встретилась с Цунодой на Гран-при Бельгии: