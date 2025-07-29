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Деймон Хилл высказался о сложностях Льюиса Хэмилтона в «Феррари»

Деймон Хилл высказался о сложностях Льюиса Хэмилтона в «Феррари»
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Чемпион Формулы-1 1996 года, а ныне эксперт Деймон Хилл поделился мнением о выступлении семикратного чемпиона «Королевских гонок» Льюиса Хэмилтона, представляющего «Феррари». Льюис перешёл в итальянскую команду из «Мерседеса» по окончании сезона-2024.

«Когда пробыл в «Мерседесе» 10 лет, работая определённым образом, требуется очень много усилий, чтобы перестроить мышление. Всё устроено по-другому. Приходится думать о множестве вещей: работе тормозов, ощущении в машине. И не стоит забывать, что здесь говорят по-итальянски», — сказал Хилл в подкасте F1: Chequered Flag.

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