Расписание трансляций Гран-при Венгрии — 2025

С 1 по 3 августа в календаре Формулы-1 запланирован 14-й этап нынешнего сезона — Гран-при Венгрии.
Все заезды гоночного уикенда можно будет посмотреть на телеканале Sky Sports. Кроме того, эфир будет доступен в сервисе F1 TV. На территории Восточной Европы, стран Балтии и Средней Азии этап в Будапеште покажет телеканал Setanta Sports. Официальной трансляции в России не запланировано. При этом «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию уикенда, где отразит все ключевые события.
Формула-1 Гран-при Венгрии — 2025. Расписание трансляций уикенда (время московское)
Пятница, 1 августа:
14:30. Первая тренировка Гран-при Венгрии;
18:00. Вторая тренировка Гран-при Венгрии.
Суббота, 2 августа:
13:30. Третья тренировка Гран-при Венгрии;
17:00. Квалификация Гран-при Венгрии.
Воскресенье, 3 августа:
16:00. Гонка Гран-при Венгрии.
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