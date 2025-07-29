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Расписание трансляций Гран-при Венгрии — 2025

Расписание трансляций Гран-при Венгрии — 2025
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С 1 по 3 августа в календаре Формулы-1 запланирован 14-й этап нынешнего сезона — Гран-при Венгрии.

Все заезды гоночного уикенда можно будет посмотреть на телеканале Sky Sports. Кроме того, эфир будет доступен в сервисе F1 TV. На территории Восточной Европы, стран Балтии и Средней Азии этап в Будапеште покажет телеканал Setanta Sports. Официальной трансляции в России не запланировано. При этом «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию уикенда, где отразит все ключевые события.

Формула-1 Гран-при Венгрии — 2025. Расписание трансляций уикенда (время московское)

Пятница, 1 августа:

14:30. Первая тренировка Гран-при Венгрии;
18:00. Вторая тренировка Гран-при Венгрии.

Суббота, 2 августа:

13:30. Третья тренировка Гран-при Венгрии;
17:00. Квалификация Гран-при Венгрии.

Воскресенье, 3 августа:

16:00. Гонка Гран-при Венгрии.

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