Красивые гонки, рекорды и грандиозный концерт: праздник GARAGE FEST Игора Драйв 2025

26 и 27 июля на автодроме «Игора Драйв» состоялось главное автомобильное событие лета — фестиваль GARAGE FEST Игора Драйв 2025. Праздник для всей семьи объединил автомобили, музыку, скорость и драйв.

Фото: Пресс-служба «Игора Драйв»

В этом году фестиваль посетили более 35 тысяч человек. На протяжении всего фестиваля работала студия VK, гостями которой стали гонщики, блогеры, эксперты и знаменитости — BIG RUSSIAN BOSS, Стас Асафьев и другие. Ведущими студии были харизматичная Блондинка и стендап-комик Гурам Амарян. В этом году студия передвигалась по всей территории GARAGE FEST Игора Драйв 2025 — от одной площадки к другой, чтобы всегда находиться в эпицентре событий. Мобильная студия даже совершила круг по шоссейно-кольцевой трассе автодрома! Суммарная продолжительность трансляции за два дня фестиваля составила почти 16 часов и набрала более 6,3 млн просмотров.

Как всегда, насыщенной была автоспортивная программа. В субботу, 26 июля, на шоссейно-кольцевой трассе прошла гонка на выносливость REC Игора Драйв четыре часа, в которой приняли участие 35 экипажей. В воскресенье, 27 июля, на трассе прошёл этап Porsche Sport Challenge — серии, в которой все пилоты выступают на автомобилях немецкой марки. Параллельно на протяжении двух дней фестиваля на легендарном «бетонном Колизее», дрифт-площадке автодрома, проходил этап RDS Open.

Фото: Пресс-служба «Игора Драйв»

GARAGE FEST Игора Драйв 2025 стал ареной инженерного соревнования «Формула Студент», в котором приняли участие 15 команд из России, Китая и Турции. Сразу в двух категориях победу одержала китайская команда HV Racing Team, которая представляла Гуйлиньский университет аэрокосмических технологий. Среди российских команд лучше других выступили Bauman Racing Team EV из МГТУ им. Н.Э. Баумана из Москвы и Polytech North Capital Motorsport из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

Фото: Пресс-служба «Игора Драйв»

Впервые вместе с «Формулой Студент» прошёл фестиваль дизайна Drive Design Fest. Гости увидели выставку студенческих гоночных дизайнерских работ, созданных за несколько последних лет. Украшением GARAGE FEST Игора Драйв 2025 стала секция Автокультура, которая в этот раз была посвящена автоспорту. Гости фестиваля увидели около 200 редких и классических машин, многие из которых экспонировались впервые. Среди них были Subaru Impreza WRX STI 16-кратного чемпиона России Сергея Успенского и его ралли-рейдовый прототип, редкие Lancia Stratos и Toyota Celica группы N, предоставленные членом Попечительского совета автодрома «Игора Драйв» Григорием Викторовичем Берёзкиным, а также современные гоночные автомобили.

Фото: Пресс-служба «Игора Драйв»

Рекорд по числу машин составила экспозиция RDRC, чемпионата и Кубка России по дрэг-рейсингу. Зрители смогли увидеть всё разнообразие российского дрэг-рейсинга — от Opel Corsa и ВАЗ-2113 до дрэгстеров и промодров. Впервые в истории фестиваля гости наблюдали одновременный парный заезд двух дрэгстеров Константина и Евгении Найт мощностью более 2000 л. с. каждый

Фото: Пресс-служба «Игора Драйв»

В течение двух дней фестиваля на территории Центра контраварийной подготовки работала зона «Ратата» — школы контраварийного вождения. Все желающие могли посоревноваться на специально размеченной конусами трассе. Участник, показавший лучшее время, получил сувенир от Стаса Асафьева. Ярче и разнообразнее стала и концертная программа. В первый день на сцену вышли звёзды поп-музыки Xolidayboy и Ани Лорак. Программу воскресенья и всего фестиваля завершил концерт звёзд отечественной рок-сцены — группы «Три дня дождя» и легендарного Гарика Сукачёва.