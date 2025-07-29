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В Турции хотят вернуть Гран-при Формулы-1 в свою страну начиная с 2026 года

В Турции хотят вернуть Гран-при Формулы-1 в свою страну начиная с 2026 года
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Президент Турецкой автомобильной федерации (TOSFED) Эрен Уклертопграги заявил о желании турецкого правительства вернуть этап Формулы-1 в стране.

«После нашего назначения правительством в качестве федерации несколько месяцев назад мы активно беседовали с руководством Формулы-1 и ФИА. Правительство твёрдо намерено вернуть Турцию в календарь Формулы-1 с помощью долгосрочного соглашения. Как известно, календарь на 2026 год уже объявлен. Тем не менее в том случае, если какая-то гонка не сможет состояться по каким-либо причинам, мы могли бы организовать Гран-при Турции.

Однако, в отличие от пандемии, мы не хотим проводить единичную замену гонки; наша цель – обеспечить место в календаре через долгосрочный контракт», — приводит слова Уклертопграги издание Racingnews365.

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