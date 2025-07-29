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В Sky Sports подтвердили новый многолетний контракт для Расселла в «Мерседесе»

В Sky Sports подтвердили новый многолетний контракт для Расселла в «Мерседесе»
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Британское издание Sky Sports вслед за своими британскими коллегами из Daily Mail подтвердило, что в команде Формулы-1 «Мерседес» предложили пилоту коллектива Джорджу Расселлу новый многолетний контракт, гарантируя место минимум на 2026-й и 2027-й.

В сезоне 2025 года Джордж одержал одну победу — на Гран-при Канады — и четырежды финишировал в тройке сильнейших. После 13 этапов на его счету 157 очков и четвёртое место в личном зачёте.

Джордж дебютировал в «Королевских гонках» в 2019 году за команду «Уильямс». Два года до этого выполнял роль тест-пилота «Форс Индия» и «Мерседеса». С 2022-го выступает за немецкий коллектив.

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