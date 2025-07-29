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«Уильямс» назначил экс-инженера BMW и управленца «Заубера» главным операционным директором

«Уильямс» назначил экс-инженера BMW и управленца «Заубера» главным операционным директором
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Пресс-служба команды Формулы-1 объявила, что Аксель Крузе назначен новым главным операционным директором коллектива после ухода с должности канадца Фреда Бруссо.

«Я рад приветствовать Акселя в «Уильямсе», поскольку мы продолжаем инвестировать в людей, технологии и инфраструктуру, необходимые для достижения нашей цели — возвращения на лидирующие позиции. Аксель — последний талант, который присоединился к нам в паддоке Формулы-1, и он продолжит важную работу, начатую Фредом, чтобы сделать нашу деятельность по-настоящему чемпионской. Я хотел бы поблагодарить Фреда за всё, что он сделал, и мы все желаем ему всего наилучшего, когда он вернётся домой в Канаду», — сказал Ваулз.

У Крузе уже есть опыт работы с «Уильямсом», поскольку он некоторое время трудился инженером в BMW, когда немецкая марка была поставщиком двигателей для команды в начале 2000-х. После этого Крузе 15 лет проработал главным операционным директором в «Заубере». 1 сентября он вступит в должность в команде, возглавляемой Джеймсом Воулзом, и будет тесно сотрудничать с Бруссо, пока тот не покинет свой пост.

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