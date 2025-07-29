Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ральф Шумахер: фантастическая работа от Мекиса в Бельгии

Ральф Шумахер: фантастическая работа от Мекиса в Бельгии
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Ральф Шумахер оценил работу руководителя «Ред Булл» Лорана Мекиса на Гран-при Бельгии.

Формула-1 2025. Этап 13, Франкоршам, Бельгия
Гран-при Бельгии. Гонка (44 круга, 308.052 км)
27 июля 2025, воскресенье. 17:20 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:25:22.601
2
Ландо Норрис
McLaren
+3.415
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+20.185

«Я думаю, что Мекис проделал абсолютно фантастическую работу в этот уикенд. Сразу же возникло совершенно другое впечатление [от «Ред Булл»]. У меня действительно было такое ощущение, и именно поэтому я также верю, что Макс Ферстаппен останется. За считаные дни команда получила настоящий толчок. А Мекис — тот, кто знает, как вывести пилотов на хороший уровень работы. Даже Цунода был рад, что он теперь с ними. И это чувствовалось — он выступал лучше. В этом вполне может быть разница», — приводит слова Шумахера издание GPblog.

Материалы по теме
В Sky Sports подтвердили новый многолетний контракт для Расселла в «Мерседесе»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android