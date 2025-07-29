Ральф Шумахер: фантастическая работа от Мекиса в Бельгии

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Ральф Шумахер оценил работу руководителя «Ред Булл» Лорана Мекиса на Гран-при Бельгии.

«Я думаю, что Мекис проделал абсолютно фантастическую работу в этот уикенд. Сразу же возникло совершенно другое впечатление [от «Ред Булл»]. У меня действительно было такое ощущение, и именно поэтому я также верю, что Макс Ферстаппен останется. За считаные дни команда получила настоящий толчок. А Мекис — тот, кто знает, как вывести пилотов на хороший уровень работы. Даже Цунода был рад, что он теперь с ними. И это чувствовалось — он выступал лучше. В этом вполне может быть разница», — приводит слова Шумахера издание GPblog.