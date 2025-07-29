Ральф Шумахер: фантастическая работа от Мекиса в Бельгии
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Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Ральф Шумахер оценил работу руководителя «Ред Булл» Лорана Мекиса на Гран-при Бельгии.
Формула-1 2025. Этап 13, Франкоршам, Бельгия
Гран-при Бельгии. Гонка (44 круга, 308.052 км)
27 июля 2025, воскресенье. 17:20 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:25:22.601
2
Ландо Норрис
McLaren
+3.415
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+20.185
«Я думаю, что Мекис проделал абсолютно фантастическую работу в этот уикенд. Сразу же возникло совершенно другое впечатление [от «Ред Булл»]. У меня действительно было такое ощущение, и именно поэтому я также верю, что Макс Ферстаппен останется. За считаные дни команда получила настоящий толчок. А Мекис — тот, кто знает, как вывести пилотов на хороший уровень работы. Даже Цунода был рад, что он теперь с ними. И это чувствовалось — он выступал лучше. В этом вполне может быть разница», — приводит слова Шумахера издание GPblog.
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