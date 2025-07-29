Видео: мотоцикл загорелся под спидвеистом на командном чемпионате России — 2025

Во вторник, 29 июля, во время командного чемпионата России — 2025 по спидвею произошёл неприятный инцидент с российским мотогонщиком Никитой Смышниковым, под которым после финиша загорелся мотоцикл.

Возгорание случилось во время встречи между командами «Восток», за которую выступает Смышников, и «Турбина». «Восток» возглавляет турнирную таблицу, имея на своём счету восемь очков при выигранных четырёх гонках за пять заездов. «Турбина» занимает последнее четвёртое место, не заработав ни одного очка в четырёх гонках.

«Восток» — владивостокская команда, в то время как «Турбина» является представителем Балакова.