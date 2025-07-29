В «Макларене» ответили, было бы им комфортнее при разделении пилотов на 1-й и 2-й номер

Руководитель команды Формулы-1 «Макларен» Андреа Стелла ответил, было бы британскому коллективу комфортнее, если бы у них в составе был выделен первый и второй номер среди пилотов.

«Если я хотел бы чувствовать себя комфортно, то я неправильно выполняю свою работу. На самом деле я не заинтересован в том, чтобы чувствовать себя комфортно. Я заинтересован в том, чтобы «Макларен» оказался в наилучшем положении для достижения успеха, что означает борьбу за Кубок конструкторов, и, если возможно, сделать так, чтобы чемпионат мира среди пилотов был вопросом для двух пилотов команды.

И в дополнение к этому, даже если это нисколько не упростит мою жизнь или жизнь Зака [Брауна], мы здесь также для того, чтобы гоняться открыто, что может дать нашим гонщикам возможность проявить свои таланты, стремления, качества и постоянное развитие», — приводит слова Стеллы издание Racingnews365.