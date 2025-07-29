«Даже Ферстаппен не может ничего поделать». Р. Шумахер — о болиде «Ред Булл»
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Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Ральф Шумахер высказался о проблемах команды «Ред Булл» с болидом RB21 после 13-го этапа Формулы-1 в сезоне 2025 года Гран-при Бельгии.
Формула-1 2025. Этап 13, Франкоршам, Бельгия
Гран-при Бельгии. Гонка (44 круга, 308.052 км)
27 июля 2025, воскресенье. 17:20 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:25:22.601
2
Ландо Норрис
McLaren
+3.415
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+20.185
«В Бельгии мы увидели, что «Ред Булл» действительно срочно нужно добиться прогресса, потому что машина неплохая, но она работает только при определённых условиях. И даже Макс Ферстаппен ничего не может с этим поделать в таких обстоятельствах, как в воскресенье, и над этим нужно срочно поработать», — приводит слова Шумахера издание GPblog.
Ферстаппен выиграл субботний спринт в Спа, но в гонке финишировал четвёртым. Юки Цунода в основной гонке занял 13-е место.
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