«Даже Ферстаппен не может ничего поделать». Р. Шумахер — о болиде «Ред Булл»

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Ральф Шумахер высказался о проблемах команды «Ред Булл» с болидом RB21 после 13-го этапа Формулы-1 в сезоне 2025 года Гран-при Бельгии.

«В Бельгии мы увидели, что «Ред Булл» действительно срочно нужно добиться прогресса, потому что машина неплохая, но она работает только при определённых условиях. И даже Макс Ферстаппен ничего не может с этим поделать в таких обстоятельствах, как в воскресенье, и над этим нужно срочно поработать», — приводит слова Шумахера издание GPblog.

Ферстаппен выиграл субботний спринт в Спа, но в гонке финишировал четвёртым. Юки Цунода в основной гонке занял 13-е место.