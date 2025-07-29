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Уиндзор: публике не нравится титульное сражение между Пиастри и Норрисом

Уиндзор: публике не нравится титульное сражение между Пиастри и Норрисом
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Авторитетный журналист Питер Уиндзор высказался о титульной борьбе в личном зачёте Формулы-1 в сезоне 2025 года между пилотами «Макларена» — Оскаром Пиастри и Ландо Норрисом.

«Нам очень повезло, что эти две противоположные личности, таланты, пилоты в «Макларене» так борются друг с другом, потому что это могла быть лёгкая и доминирующая победа, если бы у них выстроилась чёткая ситуация с разделением на первый и второй номер с более медленным гонщиком на другой машине.

У нас есть эта битва. Но самое интересное, что, похоже, публике это не очень нравится. Непохоже, что это здорово для Формулы-1. Я не знаю почему. Возможно, «Макларен», по мнению большинства, — скучная команда. Я не знаю. Но если бы это был поединок Макса [Ферстаппена] с Шарлем [Леклером], или Макса с Джорджем [Расселлом], или Льюиса [Хэмилтона] с Шарлем, что угодно, я думаю, все были бы в гораздо большем восторге, не так ли?» — сказал Уиндзор на YouTube-канале Cameron Cc:.

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