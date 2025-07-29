«Менталитет аутсайдера». Палмер — о Мекисе в «Ред Булл»

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Джолион Палмер высказался о Лоране Мекисе в «Ред Булл».

«Я думаю, что лучшее, что Лоран может сделать в данный момент, — это разобраться, где и почему Цунода испытывает трудности. Потому что, если у вас две одинаковые машины, вы должны понимать, почему один пилот настолько хорош, а другой — нет. И даже команда «Ред Булл» ломает голову, думая, почему никто не может сравниться с Максом?

Итак, теперь у вас есть руководитель команды, который, как вы знаете, не работал с Максом в этом качестве ранее, поскольку Кристиан как бы и превратил Макса в чемпиона, чего он и добивался, и они вместе выиграли свои титулы. Лоран работал с Цунодой и Лоусоном в прошлом, и это был его первый заход в роли руководителя команды. Так что у него менталитет аутсайдера», — приводит слова Палмера издание Racingnews365.