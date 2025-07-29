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«Растут слишком быстро». Квят поделился фотографиями со дня рождения своей дочери Пенелопы

«Растут слишком быстро». Квят поделился фотографиями со дня рождения своей дочери Пенелопы
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31-летний российский автогонщик Даниил Квят, известный по своим выступлениям в Формуле-1 за команду «Ред Булл», «Торо Россо»/«Альфа Таури», выложил в социальных сетях фотографии со дня рождения своей дочери Пенелопы.

Фото: Скриншот из социальных сетей

«Два дня назад тебе исполнилось шесть (игра слов с финишем на шестой позиции. — Прим. «Чемпионата»). Они растут слишком быстро», — подписал изображения Квят.

Фото: Скриншот из социальных сетей

Пенелопа живёт вместе со своей матерью — бразильской моделью, блогером и специалистом по связям с общественностью Келли Пике, которая является девушкой четырёхкратного чемпиона «Королевских гонок» Макса Ферстаппена, с которым весной у них родилась дочь Лили.

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