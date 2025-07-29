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Хэмилтон объяснил, почему у него до сих пор нет семьи

Хэмилтон объяснил, почему у него до сих пор нет семьи
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40-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий команду «Феррари», объяснил, почему до сих пор не женился.

«Я смотрю на других гонщиков и удивляюсь, как они это делают. У кого-то есть дети, кто-то женат, у большинства из них есть подруги. У меня были отношения, когда мне было 20. Но я принял решение максимально использовать своё время, которое у меня есть в автоспорте, потому что оно не такое долгое, как вы думаете, и оно ограничено.

Я не хочу оглядываться назад и думать: «Если бы я просто чуть больше вложился сюда, не жертвуя своим временем, потому что был занят где-то ещё...» Я действительно сосредоточился на своей карьере, особенно в последние 10 лет, чтобы извлечь максимум из своих выступлений. А когда уйду из автоспорта, я смогу делать всё, что хочу.

Я смогу посвящать своё время чему угодно и не беспокоиться. Однако в это время выступлений я сосредоточен на здоровье, благополучии, своём психическом здоровье, пилотаже и на том, чтобы быть лучшим инженером, каким я могу быть, а также на том, чтобы быть лучшим товарищем по команде, каким я потенциально могу стать», — приводит слова Хэмилтона RTBF.

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