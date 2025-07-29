Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Отец». В Формуле-1 поздравили Фернандо Алонсо с 44-летием

«Отец». В Формуле-1 поздравили Фернандо Алонсо с 44-летием
Комментарии

Пресс-служба Формулы-1 поздравила испанского гонщика и двукратного чемпиона серии Фернандо Алонсо, выступающего за команду «Астон Мартин».

«Эль Падре! (с испанского «отец». – Прим. «Чемпионата») Поздравляем ветерана стартовой решётки с 44-м днём рождения», — написала пресс-служба Формулы-1 в социальных сетях.

В 2001 году Фернандо Алонсо был переведён из тест-пилотов в боевой состав команды «Минарди» Формулы-1. На момент дебюта ему ещё не исполнилось 20 лет. С 2003-го выступал за «Рено» на протяжении четырёх сезонов. За это время завоевал два титула в личном зачёте и помог французам взять два Кубка конструкторов.

Материалы по теме
Хэмилтон объяснил, почему у него до сих пор нет семьи
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android