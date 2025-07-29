«Отец». В Формуле-1 поздравили Фернандо Алонсо с 44-летием

Пресс-служба Формулы-1 поздравила испанского гонщика и двукратного чемпиона серии Фернандо Алонсо, выступающего за команду «Астон Мартин».

«Эль Падре! (с испанского «отец». – Прим. «Чемпионата») Поздравляем ветерана стартовой решётки с 44-м днём рождения», — написала пресс-служба Формулы-1 в социальных сетях.

В 2001 году Фернандо Алонсо был переведён из тест-пилотов в боевой состав команды «Минарди» Формулы-1. На момент дебюта ему ещё не исполнилось 20 лет. С 2003-го выступал за «Рено» на протяжении четырёх сезонов. За это время завоевал два титула в личном зачёте и помог французам взять два Кубка конструкторов.