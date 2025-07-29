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Палмер ответил, поможет ли Мекис Цуноде в «Ред Булл»

Палмер ответил, поможет ли Мекис Цуноде в «Ред Булл»
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Джолион Палмер высказался о том, как новый руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис будет работать с Юки Цунодой.

«Я думаю, Мекис определённо подойдёт и поддержит Юки, а также спросит: «Да ладно, ты был великолепен, когда ехал у меня. В квалификации ты занимал места в первых трёх рядах, что здесь происходит?» И попытка немного лучше понять проблемы второго гонщика «Ред Булл», думаю, будет полезной, независимо от того, сможет ли после этого Цунода добиться хороших результатов. А их отсутствие, очевидно, является главной проблемой для команды», — приводит слова Палмера издание Racingnews365.

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