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Брандл: пилотаж Пиастри в Бельгии напомнил Михаэля Шумахера, Хэмилтона и Ферстаппена

Брандл: пилотаж Пиастри в Бельгии напомнил Михаэля Шумахера, Хэмилтона и Ферстаппена
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт и комментатор Мартин Брандл высказался о пилоте «Макларена» Оскаре Пиастри после его победы на Гран-при Бельгии.

Формула-1 2025. Этап 13, Франкоршам, Бельгия
Гран-при Бельгии. Гонка (44 круга, 308.052 км)
27 июля 2025, воскресенье. 17:20 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:25:22.601
2
Ландо Норрис
McLaren
+3.415
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+20.185

«Оскар Пиастри продемонстрировал чемпионский пилотаж в главной гонке воскресенья в Спа. Это выступление напоминает то, что демонстрировал Михаэль Шумахер, а также Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен в современную эпоху.

Небольшая ошибка в «Ставло» стоила ему поул-позиции, которую он проиграл напарнику по команде Ландо Норрису, который за ночь продемонстрировал впечатляющий прогресс. Но затем Пиастри прочитал и преследовал своего соперника по чемпионату с самого начала гонки, более чисто вышел из первого поворота, внимательно пилотировал в «Красной воде» и сохранил темп, чтобы проскочить мимо, вырвавшись вперёд. Это также дало ему важнейший приоритет на пит-стопе», — написал Брандл в колонке на Sky Sрorts.

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