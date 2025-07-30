Брандл: пилотаж Пиастри в Бельгии напомнил Михаэля Шумахера, Хэмилтона и Ферстаппена

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт и комментатор Мартин Брандл высказался о пилоте «Макларена» Оскаре Пиастри после его победы на Гран-при Бельгии.
«Оскар Пиастри продемонстрировал чемпионский пилотаж в главной гонке воскресенья в Спа. Это выступление напоминает то, что демонстрировал Михаэль Шумахер, а также Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен в современную эпоху.
Небольшая ошибка в «Ставло» стоила ему поул-позиции, которую он проиграл напарнику по команде Ландо Норрису, который за ночь продемонстрировал впечатляющий прогресс. Но затем Пиастри прочитал и преследовал своего соперника по чемпионату с самого начала гонки, более чисто вышел из первого поворота, внимательно пилотировал в «Красной воде» и сохранил темп, чтобы проскочить мимо, вырвавшись вперёд. Это также дало ему важнейший приоритет на пит-стопе», — написал Брандл в колонке на Sky Sрorts.
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