Экс-пилот Формулы-1 Мартин Брандл прокомментировал неудачи Андреа Кими Антонелли

Бывший гонщик Формулы-1 и эксперт Sky Sports Мартин Брандл высказался о неудачах пилота «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли. По его мнению, юному пилоту стоило дать больше времени на адаптацию.

«Он лишь однажды заработал очки за последние семь Гран-при (подиум в Канаде), и несложно увидеть, что он чувствует большое давление на своих молодых плечах. Ему повезло, ведь он фактически является охраняемым видом в команде и не должен бояться за свою карьеру, как юниор «Ред Булл». Но, подозреваю, он ждёт летний перерыв с нетерпением. Мне всё ещё интересно, почему Кими не предоставили пару лет, чтобы обучиться делу, не привлекая такого внимания, как сделали с Джорджем Расселлом. Как сказал мой коллега по Sky Нико Росберг, он талант, определяющий поколение, но нельзя позволить, чтобы он потерял контроль над собой», — приводит слова Брандла Sky Sports.

Напомним, в Бельгии Антонелли вновь не прошёл во второй сегмент квалификации и занял лишь 16-е место. В последних семи Гран-при Андреа только один раз удалось набрать очки, финишировав третьим на Гран-при Канады.