Онлайн-банк Revolut станет титульным спонсором «Ауди»

Британско-литовский онлайн-банк и предлагающая банковские услуги компания финансовых технологий Revolut станет титульным спонсором немецкой команды «Ауди». Об этом информирует Marketing-Interactive.

По словам обеих сторон, партнёрство направлено на то, чтобы «изменить восприятие спорта болельщиками».

«Это стратегический альянс, созданный для того, чтобы бросить вызов традициям автоспорта. Начиная с 2026 года цифровые решения Revolut будут использоваться в ключевых областях нашей деятельности, а также изменят способы взаимодействия болельщиков и сообществ с нашей командой, обеспечивая бесперебойную и увлекательную работу как на трассе, так и за её пределами», — сказал бывший спортивный директор «Ред Булл» и нынешний руководитель «Кик-Заубера» Джонатан Уитли.

Напомним, в настоящий момент в Формуле-1 участие принимает «Кик-Заубер», но начиная с 2026 года команда будет выступать в «Королевских гонках» под маркой «Ауди».

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