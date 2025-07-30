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«Уверен». Нико Росберг высказался о будущем Макса Ферстаппена

«Уверен». Нико Росберг высказался о будущем Макса Ферстаппена
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Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг поделился мнением о ситуации между пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном и командой. Ранее стало понятно, что нидерландец к летней паузе останется на третьем месте в общем зачёте пилотов. Это не позволит ему, как сообщал ряд источников, активировать опцию о разрыве контракта с командой – для этого ему нужно было опуститься ниже третьей позиции. Кроме того, отметим, что недавно советник «Ред Булл» Хельмут Марко сообщал, что Макс останется в «Ред Булл» в 2026 году.

«Здорово, что наконец появилась ясность относительно этого пункта о выходе из контракта. Теперь, похоже, этот пункт вынудил его остаться в «Ред Булл». В любом случае для него в этом есть смысл, потому что очень сложно судить, какая команда будет лучшей в следующем году, когда в силу вступят новые правила. Уверен, что «Ред Булл» будет, безусловно, в хорошем положении. Уверен. В любом случае у нас теперь есть ясность», — приводит слова Росберга GPblog со ссылкой на Sky Sports.

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