Сейвуд назвал дату, когда «Ред Булл» может объявить о продлении контракта с Ферстаппеном

Авторитетный автоспортивный журналист и эксперт британец Джо Сейвуд высказал мнение, что австрийская команда Формулы-1 «Ред Булл» может объявить о продлении контракта с пилотом Максом Ферстаппеном в пятницу, 1 августа.

«Полагаю, скоро мы услышим, что Макс Ферстаппен останется в «Ред Булл» в 2026 году. Его контракт автоматически продлевается, если в конце июля он будет занимать третье место или выше в общем зачёте пилотов. Четверг – конец июля, так что я подозреваю, что мы услышим объявление в пятницу», — написал Сейвуд на своём официальном сайте.

Ранее о Ферстаппене высказался чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг.

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