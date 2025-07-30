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Нико Росберг предвосхитил шаг «Мерседеса» после слов Марко о Ферстаппене

Нико Росберг предвосхитил шаг «Мерседеса» после слов Марко о Ферстаппене
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Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг поделился мнением об ожидаемых решениях «Мерседеса». Ранее советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко сообщал, что лидер команды Макс Ферстаппен останется в коллективе в 2026 году.

«Теперь нам нужно посмотреть, что будет делать «Мерседес»? Будут ли они действовать быстро? Я считаю, что им следовало бы действовать быстро и в первую очередь продлить контракт с Джорджем», — приводит слова Росберга GPblog со ссылкой на Sky Sports.

В настоящий момент Расселл занимает четвёртое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 157 очков. Лидером чемпионата является Оскар Пиастри из «Макларена» (266 баллов).

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