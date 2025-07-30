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Названы три важные фигуры Формулы-1, которые могут быть в скандальном деле Эпштейна

Названы три важные фигуры Формулы-1, которые могут быть в скандальном деле Эпштейна
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Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе, бывший владелец Формулы-1 Берни Экклстоун и владелец «Астон Мартин» Лоуренс Стролл могут быть замешаны в деле американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом в своём блоге рассказала журналистка Уитни Уэбб.

«История Флавио Бриаторе, «итальянского Дональда Трампа» и близкого друга президента [США], а также о связях, которые привели к тому, что он и его бывшая невеста Наоми Кэмпбелл были включены в «Чёрную книгу» Джеффри Эпштейна», — поделилась фрагментом материала Уэбб на своей странице в социальных сетях.

«Помимо Флавио Бриаторе, в списке контактов Эпштейна значатся многие другие важные фигуры из Формулы-1, в том числе Берни Экклстоун (который долгое время был очень близок с Бриаторе) и Лоуренс Стролл (который также имеет важные связи в индустрии моды)», — говорится в самом материале Уитни.

Эпштейн был осуждён в США за сексуальные преступления. Его обвинили в торговле девушками, включая 14-летних подростков, и в склонении их к проституции. Позже он был найден мёртвым в камере. Многие полагают, что среди его клиентов могли быть влиятельные политики и бизнесмены. Ранее президент США Дональд Трамп обещал рассекретить часть материалов по делу Эпштейна.

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