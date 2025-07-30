Джо Сейвуд высказался о ситуации между Вассёром и «Феррари»

Известный автоспортивный журналист и эксперт британец Джо Сейвуд поделился мнением о ситуации между «Феррари» и руководителем команды Фредериком Вассёром. У специалиста пока нет контракта на 2026 год.

«Пожалуй, самое интересное на данный момент в Формуле-1 заключается в том, что Фредерика Вассёра теперь защищают его соперники, а не руководство «Феррари». Вы должны задаться вопросом, насколько разумен мир, раз босс «Мерседеса» Тото Вольф говорит, что «Феррари» не нашла бы никого лучше, если бы избавилась от Вассёра. У Фреда по-прежнему нет контракта на 2026 год, а руководство Маранелло хранит гробовое молчание… и, если Кристиан Хорнер может быть отстранён от своей роли, случиться может всё что угодно», — написал Сейвуд на своём официальном сайте.

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