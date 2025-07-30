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Бывший инженер Хэмилтона присоединился к нему в «Феррари» — Autoracer

Бывший инженер Хэмилтона присоединился к нему в «Феррари» — Autoracer
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Итальянский специалист Лука Дьелла пополнил инженерную команду семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона в «Феррари», сообщает издание Autoracer.

Дьелла занял должность инженера по производительности болида Хэмилтона. Отметим, что британец уже работал с Дьеллой – с 2019 по 2024 год они сотрудничали в «Мерседесе».

Напомним, после 13 этапов Хэмилтон занимает шестое место в личном зачёте пилотов. Его напарник монегаск Шарль Леклер – пятый.

Ранее в интервью 40-летний Хэмилтон объяснил, почему у него до сих пор нет семьи.

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