На аукцион выставлена редкая гоночная Ferrari. За неё хотят $ 9 млн

На аукцион RM Sotheby’s, который пройдёт 15–16 августа в Монтерее, выставлена одна из самых редких моделей Ferrari — гоночная F40 LM, выпущенная тиражом в 19 экземпляров. Ожидаемая стоимость лота — $ 8,5-9,5 млн.

Ferrari F40 LM Фото: RM Sotheby's

Ferrari F40 была создана к 40-летию итальянской марки и стала последним автомобилем компании, разработанным при жизни Энцо Феррари. Автомобиль оснащался 2,9-литровым твин-турбо двигателем V8 мощностью 352 кВт (478 л. с.), однако позднее по инициативе Даниэля Марена, французского импортёра Ferrari, инженер Джулиано Микелотто создал на базе автомобиля гоночную версию — F40 LM.

Ferrari F40 LM Фото: RM Sotheby's

По сравнению со стандартной F40, F40 LM получила интеркулеры большего размера, переработанный распредвал, а также модифицированную топливную систему и турбонаддув большей мощности. С этими доработками отдача силовой установки достигла 530 кВт (720 л. с.). Позднее появилась версия, подготовленная по регламенту GTC, и её мощность составляла уже 559 кВт (760 л. с.). Именно такой вариант выставлен на торги RM Sotheby’s.

Интерьер Ferrari F40 LM Фото: RM Sotheby's

Помимо этого, на машину были установлены увеличенные дисковые тормоза Brembo и более широкие колёса, а также снижен дорожный просвет. Также впереди установлен дополнительный спойлер, в капоте добавлены дополнительные отверстия для вентиляции, а сзади размещено массивное антикрыло.

Ferrari 275 GTB/4 Фото: RM Sotheby's

На аукционе будут представлены ещё несколько редких Ferrari. Так, за Ferrari 275 GTB/4 1967 года планируется выручить порядка $ 4 млн, Ferrari LaFerrari 2015-го выставят с эстимейтом $ 4,3-4,8 млн, а за её открытую версию — Ferrari LaFerrari Aperta 2017-го — аукционисты рассчитывают получить $ 6-7 млн.