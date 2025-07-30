Пилот Ф-1 потратил три дня на рекорд трассы в Швеции. Местный житель сразу установил новый

Пилот «Хааса» Оливер Берман перед Гран-при Бельгии посетил небольшой шведский городок Варберг, где провёл несколько дней.

Во время отдыха Берман побывал на местной картинговой трассе, где ему предложили постараться побить рекорд. Оливер согласился и в итоге добился успеха, на что ему потребовалось три напряжённых дня.

По словам самого гонщика, чтобы установить рекорд, ему пришлось предпринять немалые усилия, которые включали в себя слив топлива из карта, охлаждение двигателя, снятие некоторых деталей для экономии веса и даже просьбы поделиться слипстримом на прямой. «Он должен выступать в Формуле-1», — в шутку высказался Оливер о предыдущем обладателе рекорда, которым, как выяснилось, являлся Элтон Зевенвахт, 23-летний местный житель.

Зевенвахт отсутствовал, когда Берман был на трассе. Вернувшись, он сразу установил новый рекорд, преодолев круг за 28,95 сек – Берману для этого потребовалось 28,97 сек.

Фото: varbergsgokart

Находясь в Варберге, Оливер также пошутил, что предыдущий обладатель рекорда должен весить около 20 кг. Узнав об этом, Зевенвахт отреагировал: «Прочёл, что Оливер сказал что-то вроде «он должен быть в Формуле-1, и его вес составляет 20 кг». Мой вес где-то 60-65 кг. Не 20!»

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