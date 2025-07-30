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Журналист назвала двух экс-пилотов Формулы-1, которые могут быть в деле Эпштейна

Журналист назвала двух экс-пилотов Формулы-1, которые могут быть в деле Эпштейна
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Журналистка Уитни Уэбб заявила, что бывшие гонщики Формулы-1 Эдди Ирвайн и Жак Вильнёв замешаны в деле американского финансиста Джеффри Эпштейна.

«В списке контактов Эпштейна значатся бывшие звёздные пилоты Эдди Ирвайн и Жак Вильнёв», — написала Уэбб в своём материале на Unlimited Hangout.

Эпштейн был осуждён в США за преступления сексуального характера. Его обвинили в торговле девушками, включая несовершеннолетних подростков. В 2019 голу он найден мёртвым в камере. По версии следствия, Эпштейн совершил суицид. Многие полагают, что среди клиентов Джеффри могли быть влиятельные политики и бизнесмены. Ранее президент США Дональд Трамп обещал рассекретить часть материалов по этому делу.

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