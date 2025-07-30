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Росберг — о возможном новом контракте Расселла: с Вольфом ужасно договариваться

Росберг — о возможном новом контракте Расселла: с Вольфом ужасно договариваться
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Чемпион мира Нико Росберг прокомментировал слухи о завершающихся переговорах между британцем Джорджем Расселлом и «Мерседесом» о новом контракте.

«С Тото [Вольфом] ужасно договариваться. Потому что его тактика – исчезать. Когда вы пытаетесь, как Джордж сейчас, связаться с ним, он исчезает. Джордж пытается написать ему, поторопить, а Тото пропадает. Но это не точно. Это моя версия. Но я помню, что он всегда был таким, исчезал, не отвечал, его было тяжело найти. И это ужасно», — приводит слова Росберга Sky Sports.

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