Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Феррари» исключила крупные обновления болида на оставшуюся часть сезона Ф-1

«Феррари» исключила крупные обновления болида на оставшуюся часть сезона Ф-1
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель «Ферарри» Фредерик Вассёр исключил работу над существенными обновлениями на оставшуюся часть сезона. Недавний Гран-при Бельгии стал последним этапом 2025 года, на котором дебютировал крупный пакет обновлений. В дальнейшем команда будет внедрять лишь незначительные новинки.

«Чем ближе мы подходим к концу сезона, тем больше внимания будем уделять следующему году. Конечно, нам придётся готовить какие-то мелкие новинки с акцентом на ту или иную трассу, погодные условия или какой-то ещё фактор, но отныне никаких больших пакетов. Нам нужно доработать нынешний пакет. Внедрять что-то в спринтерский уикенд всегда непросто, но мы не хотели откладывать это к Будапешту», — приводит слова Вассёра Crash.net.

Материалы по теме
Джо Сейвуд высказался о ситуации между Вассёром и «Феррари»

Хэмилтон и Леклер представили новый мерч «Феррари» для Майами:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android