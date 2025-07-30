«Феррари» исключила крупные обновления болида на оставшуюся часть сезона Ф-1

Руководитель «Ферарри» Фредерик Вассёр исключил работу над существенными обновлениями на оставшуюся часть сезона. Недавний Гран-при Бельгии стал последним этапом 2025 года, на котором дебютировал крупный пакет обновлений. В дальнейшем команда будет внедрять лишь незначительные новинки.

«Чем ближе мы подходим к концу сезона, тем больше внимания будем уделять следующему году. Конечно, нам придётся готовить какие-то мелкие новинки с акцентом на ту или иную трассу, погодные условия или какой-то ещё фактор, но отныне никаких больших пакетов. Нам нужно доработать нынешний пакет. Внедрять что-то в спринтерский уикенд всегда непросто, но мы не хотели откладывать это к Будапешту», — приводит слова Вассёра Crash.net.

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