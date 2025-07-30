Валттери Боттасу доставили новый суперкар стоимостью € 3 млн

Резервный пилот «Мерседеса» в Формуле-1 Валттери Боттас получил новый суперкар — это Alfa Romeo 33 Stradale, выпущенный в 2024 году в честь оригинальной модели 1960-х тиражом в 33 экземпляра. Стоимость машины — от € 3 млн.

Alfa Romeo 33 Stradale Валттери Боттаса Фото: Alfa Romeo

Оригинальная Alfa Romeo 33 Stradale была создана на базе гоночной Alfa Romeo Tipo 33 и была выпущена ограниченным тиражом в 18 экземпляров. Несмотря на то что автомобиль оснащался 2-литровым двигателем V8, он разгонялся до 100 км/ч за 5,5 секунды и был способен развивать 262 км/ч. По некоторым данным, 33 Stradale могла достигать и 290 км/ч, конкурируя с машинами с более объёмными двигателями. Alfa Romeo 33 Stradale выпускалась с 1967 по 1969 годы, однако было построено лишь 18 экземпляров этой машины.

Валттери Боттас с суперкаром Alfa Romeo 33 Stradale Фото: Alfa Romeo

В 2023 году в Alfa Romeo представили новую 33 Stradale — суперкар на шасси MC20. Проект был создан по инициативе тогдашнего главы Alfa Romeo Жан-Филиппа Импарато. Покупателям автомобиль доступен в различных вариантах: с 3-литровым твин-турбо двигателем V6 или с электрической силовой установкой. По сообщению создателей, до 100 км/ч топливная 33 Stradale разгоняется быстрее чем за три секунды, а её максимальная скорость — 333 км/ч.

Валттери Боттас в своём новом суперкаре Фото: Alfa Romeo

Валттери Боттас начал выступать за «Альфа Ромео» в Формуле-1 в 2022 году и представлял её вплоть до конца сезона-2024, когда коллектив сменил название на «Кик-Заубер». За это время финн ни разу не смог подняться на подиум и позднее решение перейти в «Альфа Ромео» назвал ошибкой. Напомним, что в коллекции финна также есть суперкар Mercedes-AMG One, которому принадлежит рекорд «Нордшляйфе».