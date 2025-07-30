В Brabus сделали самый динамичный Mercedes-AMG GT ещё быстрее

Компания Brabus представила свой новый проект — Brabus 1000, построенный на базе Mercedes-AMG GT 63 S E Performance, модели, представленной в апреле 2024 года в качестве самого динамичного автомобиля AMG. Так, заявленное время разгона до 100 км/ч у AMG GT 63 S E Performance составляет 2,8 секунды, а в исполнении Brabus эта машина достигает «сотни» за 2,6.

Brabus 1000 Фото: Brabus

Создатели отмечают, что каждый элемент кузова был переработан с использованием карбоновых компонентов, чтобы придать машине больше стабильности на скоростях свыше 300 км/ч. В передней части установлен новый карбоновый спойлер, а в задней расположено разработанное Brabus антикрыло. Кроме того, выхлопная система машины заменена на разработки Brabus.

Brabus 1000 Фото: Brabus

Также, в отличие от AMG GT 63 S E Performance, в основе гибрида которого 4-литровый би-турбо V8, у Brabus 1000 4,5-литровый двигатель внутреннего сгорания. Его мощность удалось увеличить с 615 л. с. до 796 л. с. Ещё 204 обеспечивает электрическая силовая установка. При этом инженеры добились 1820 Нм крутящего момента, однако для надёжности трансмиссии он ограничен электроникой на отметке 1620 Нм.

Brabus 1000 Фото: Brabus

По данным создателей, Brabus 1000 разгоняется до 200 км/ч за 9,5 секунды, а за 23,6 секунды способен развить 300 км/ч. Максимальная скорость автомобиля, как и у AMG GT 63 S E Performance, ограничена на уровне 320 км/ч. Стоимость автомобиля — € 446 тыс.

Интерьер Brabus 1000 Фото: Brabus

Отметим, что в октябре 2024 года в Brabus представили другой 1000-сильный автомобиль на базе Mercedes-AMG — Brabus Rocket GTS в кузове шутинг-брейк стоимостью почти € 1 млн.