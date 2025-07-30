Ферстаппен объяснил, почему «Ред Булл» продолжает работать над машиной 2025 года

Четырёхкратный и действующий чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен объяснил, почему команда продолжает работу над машиной этого сезона.

«Думаю, этот сезон и эта машина всё ещё важны с точки зрения информации, которую мы можем получить, нам есть чему научиться. Полученные данные сейчас повлияют на машину следующего года. Да, по конструкции болиды этого и следующего года будут совершенно разными, однако сейчас остаются вещи, над которыми мы можем работать и которые пригодятся нам в 2026 году.

Конечно, основные усилия инженеров сосредоточены на машине следующего года, но мы можем узнать много важного и полезного и в этом сезоне», — приводит слова Ферстаппена RacingNews365.