«И пилоты тоже». Алонсо — о смещении фокуса внимания на сезон-2026

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо рассказал, какой процент ресурсов в пелотоне перебросили на разработку машины следующего года.

«На самом деле, я думаю, 80 процентов внимания уже сосредоточено на 2026 годе. И речь не только об инженерах, думаю, и пилоты в пелотоне тоже уже думают о 2026 годе, за исключением, пожалуй, пилотов «Макларена».

Остальные же из нас мечтают о следующем сезоне и том, насколько хорошим он может оказаться. Думаю, во второй половине этого сезона мало что изменится.

Забавно, что вся средняя часть пелотона очень близка, так что, думаю, здесь будет борьба, и это будет борьба за пятое, шестое, седьмое, восьмое, девятое места в Кубке конструкторов. Но, кроме этого, делать уже особо нечего», — приводит слова Алонсо Motorsport Week.