«Единственное, что я могу». Американец из Формулы-2 — о перспективах в Ф-1

Американский гонщик Формулы-2 Джек Кроуфорд высказался о своих перспективах в Формуле-1 в следующем году.

«Всё во многом зависит от того, что я сделаю в Формуле-2 в этом году. Если я смогу выиграть чемпионат, это будет здорово для моей карьеры. Это может открыть множество возможностей, будь то место на стартовой решётке или, возможно, снова место запасного гонщика в следующем году в Формуле-1.

Мы пытаемся найти любое место на стартовой решётке, будь то «Кадиллак», «Астон Мартин» или любые другие команды. Разговоры велись, я говорил, но пока всё идёт очень медленно с моей стороны, мне просто нужно хорошо выступить в Формуле-2.

Я не могу ничем конкурировать. На самом деле единственное, что я могу сделать, — это добиться успеха в Формуле-2. Кроме этого, я больше ничего не умею», — приводит слова Кроуфорда Motorsport.