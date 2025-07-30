Инсайдер раскрыл реакцию Ферстаппена на увольнение Хорнера из «Ред Булл»

Известный эксперт и журналист Нейт Сандерс высказался об отношении четырёхкратного и действующего чемпиона мира Макса Ферстаппена к увольнению Кристиана Хорнера из «Ред Булл».

«Макс, казалось, довольно спокойно отнёсся ко всему этому. Я был весьма впечатлён тем, как он справился; он не стал подставлять Кристиана, хотя легко мог бы это сделать. Он не стал отмахиваться. Он просто сказал: «Я пилот, а они пришли ко мне». Чалерм Ювидья, тайский мажоритарный акционер, о котором мы всегда говорим, пришёл к нему во вторник вечером.

Они поужинали вместе, и он сказал: «Послушай, вот какое решение мы принимаем». И, судя по всему, Макс ответил ему: «Ладно, это серьёзные перемены. Тебе придётся убедить меня, что это правильное решение, но, знаешь, это твоё решение, а не моё».

Думаю, Макс просто немного отстранился от этого. А к вечеру воскресенья он уже говорил о том, насколько важным будет остаток года для сезона-2026, чего мы ранее от него не слышали», — сказал Нейт Сондерс в эфире ESPN.