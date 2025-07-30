Куртуа заявил о желании принять участие в гонках после завершения карьеры

Бельгийский голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа признался, что хотел бы поучаствовать в гонках после завершения профессиональной карьеры.

«Когда я перестану играть в футбол, участие в гонке GT3 станет воплощением мечты. Если такое случится, то я хотел бы сесть за руль машины, в которую я мог бы нормально поместиться. Я не влезаю в болид Формулы-1. Моя голова торчит над «гало», так что это было бы не очень безопасно», — приводит слова Тибо Куртуа ESPN.

Напомним, Куртуа был приглашён на Гран-при Бельгии и давал отмашку клетчатым флагом после спринтерской гонки. Кроме того, Куртуа вручал призы тройке сильнейших по итогам гонки.