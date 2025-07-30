Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Куртуа заявил о желании принять участие в гонках после завершения карьеры

Куртуа заявил о желании принять участие в гонках после завершения карьеры
Комментарии

Бельгийский голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа признался, что хотел бы поучаствовать в гонках после завершения профессиональной карьеры.

«Когда я перестану играть в футбол, участие в гонке GT3 станет воплощением мечты. Если такое случится, то я хотел бы сесть за руль машины, в которую я мог бы нормально поместиться. Я не влезаю в болид Формулы-1. Моя голова торчит над «гало», так что это было бы не очень безопасно», — приводит слова Тибо Куртуа ESPN.

Напомним, Куртуа был приглашён на Гран-при Бельгии и давал отмашку клетчатым флагом после спринтерской гонки. Кроме того, Куртуа вручал призы тройке сильнейших по итогам гонки.

Материалы по теме
Фото
Тибо Куртуа посетил Гран-при Бельгии Ф-1 и вручил награды участникам спринта
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android