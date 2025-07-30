Хилл рассказал о важном различии при общении Пиастри и Норриса с инженерами

Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл высказался о разнице между Оскаром Пиастри и Ландо Норрисом при общении с инженерами.

«Он получил радиосообщение от своего инженера Уилла Джозефа, в котором тот как бы призывал его немного успокоиться и сосредоточиться. Вы бы так не поступили, если бы думали, что этот парень справится сам. Вы бы не стали это комментировать. Зачем им делать такие замечания Ландо? Не слишком ли он атаковал? Неужели он не способен сделать выводы сам? Это оcтаётся вопросом.

А вот Оскару это как будто и не нужно. У него с инженером была дискуссия на равных. Инженер задаёт вопрос, пилот отвечает. Это лаконично, прямолинейно и довольно ясно. А тон Оскара по радио звучит так, будто он только что проснулся и хочет выпить чашечку чая», — сказал Хилл в эфире подкаста Chequered Flag.