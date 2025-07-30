В «Мерседесе» два Гран-при подряд не прислушались к Антонелли по поводу времени пит-стопа

Команда «Мерседес» не послушала совета итальянского пилота Андреа Кими Антонелли о времени перехода с промежуточных покрышек на слики. Об этом стало понятно после публикации радиопереговоров Антонелли с его гоночным инженером Питером Боннингтоном.

«… на сухие», — сказал Андреа Кими Антонелли на выходе из «Ставело» Боннингтону на 10-м круге.

«Думаю, трасса готова», — сказал Антонелли в переговорах со своим гоночным инженером Питером Боннингтоном кругом спустя.

И лишь на 12-м круге дистанции Питер Боннингтон подтвердил Антонелли, что его готовы принять в боксах.

Примечательно, что на Гран-при Велкобритании Антонелли также пытался донести до команды информацию о состоянии трассы — итальянец говорил, что дорожное полотно слишком влажное для сликов, однако капитанский мостик команды не прислушался к Антонелли и зазвал его в боксы за «хардом».