«Мерседес» взял на себя ответственность за последние неудачи Антонелли

Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон высказался о последних неудачных Гран-при для команды в целом и для новичка коллектива Андреа Кими Антонелли в частности.

«Я думаю, он, как и все мы, смертельно устал от череды результатов, которые значительно ниже тех, которых мы коллективно добились в начале года. Надеюсь, его утешит то, что мы говорим ему. Это неоспоримый факт, что мы предприняли неправильные шаги с машиной, сделав нашу команду менее конкурентоспособной, и что он расплачивается за это, как и Джордж.

Если машина не в лучшем состоянии, то будет сложно пройти квалификацию должным образом в дебютном сезоне в Формуле-1. Нам всем совершенно ясно, что нам нужно улучшить машину и тогда удача повернётся к Кими лицом. И мы надеемся, что он слушает нас, когда мы говорим ему эти обнадёживающие слова, потому что мы точно знаем, что он прилагает усилия со своей стороны, чтобы всё было как надо», — приводит слова Эллисона RacingNews365.