«Феррари» в ближайшее время продлит контракт с Вассёром — Motorsport Italia

Руководство «Феррари» в ближайшее время продлит контракт с руководителем команды Формулы-1 Фредериком Вассёром. Об этом сообщает издание Motorsport Italia.

Как информирует источник, срок соглашения пока неизвестен. Сообщается, что цель — сохранить единство команды в преддверии предстоящего изменения регламента.

В июне 2025-го часть западных СМИ стали публиковать информацию о том, что с Фредериком могут попрощаться и не предлагать ему новый контракт, который истекает в 2025-м.

Вассёр окончил ESTACA и в 1996 году основал команду «АСМ», которая в партнёрстве с «Рено» выиграла чемпионат Франции Формулы-3 в 1998 году и чемпионаты Евросерии Формулы-3 в партнёрстве с «Мерседесом» и гонщиками Джейми Грином, Льюисом Хэмилтоном, Полом ди Рестой и Роменом Грожаном с 2004 по 2007 год. В 2004 году он присоединился к Николасу Тодту, чтобы сформировать команду «АРТ Гран-при», которая выиграла чемпионат серии GP2 с Нико Росбергом в 2005 году и Льюисом Хэмилтоном в 2006 году.

В «Феррари» Вассёр перешёл из «Альфа Ромео» в 2023-м. В сезоне-2025 у «Феррари» после 13 этапов второе место в Кубке конструкторов и 248 очков.