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Гасли: уверен, мы увидим Хорнера в другой команде

Гасли: уверен, мы увидим Хорнера в другой команде
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Французский гонщик «Альпин» Пьер Гасли высказался о будущем экс-руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера.

«Можно лишь с уважением относиться к тем успехам, которых команда добилась под руководством Кристиана Хорнера и к тому, что он сделал для «Ред Булл». Проделанная им работа является выдающейся и действительно впечатляет. Хорнер был очень, очень хорош в том, что он делал. И, конечно, в том, что он делал для команды.

Я уверен, что мы увидим его в какой-то другой команде. С учётом огромного опыта и навыков Кристиана я уверен, что в его услугах будут заинтересованы многие коллективы», — приводит слова Гасли Motorsport Week.

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