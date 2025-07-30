Гасли: уверен, мы увидим Хорнера в другой команде

Французский гонщик «Альпин» Пьер Гасли высказался о будущем экс-руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера.

«Можно лишь с уважением относиться к тем успехам, которых команда добилась под руководством Кристиана Хорнера и к тому, что он сделал для «Ред Булл». Проделанная им работа является выдающейся и действительно впечатляет. Хорнер был очень, очень хорош в том, что он делал. И, конечно, в том, что он делал для команды.

Я уверен, что мы увидим его в какой-то другой команде. С учётом огромного опыта и навыков Кристиана я уверен, что в его услугах будут заинтересованы многие коллективы», — приводит слова Гасли Motorsport Week.