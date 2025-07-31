Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ральф Шумахер: теперь «Феррари» ещё больше будет прислушиваться к Леклеру

Ральф Шумахер: теперь «Феррари» ещё больше будет прислушиваться к Леклеру
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Ральф Шумахер высказался о ситуации вокруг семикратного чемпиона мира пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона.

«На самом деле я хотел бы дать ему немного больше времени, потому что в таких условиях, как в гонке в Бельгии, если сравнивать его с Антонелли, он отлично справился со своей работой. Да, Леклер справился отлично, стоит признать. В сравнении с другими гонками это был идеальный для него уикенд, и, несмотря на то что он начал с новой машины и с новой задней частью, он продержался весь уикенд.

Он был силён в любых условиях, и это хорошая тенденция для него и команды, но, конечно, это не облегчает задачу Льюису, потому что теперь команда, естественно, будет прислушиваться к Шарлю ещё больше. Должен сказать, меня критиковали за то, что я в самом начале сказал: дайте ему время. Думаю, все уже поняли, что это необходимо, и не стоит судить преждевременно, ведь всё требует времени. Но я и представить себе не мог, что временами всё будет настолько плохо.

Конечно, были и светлые моменты, как в Китае, но в целом за всем этим немного грустно наблюдать, и да, я держу за него кулачки, потому что ему нужно взять себя в руки. Если сезон закончится так, то я не знаю, есть ли смысл от этого партнёрства в долгосрочной перспективе», — цитирует Ральфа Шумахера Sky Sport Germany.

Материалы по теме
Леклер лучше всех, а Ферстаппен и Норрис снова ошибаются. Оценки за Гран-при Бельгии Ф-1
Леклер лучше всех, а Ферстаппен и Норрис снова ошибаются. Оценки за Гран-при Бельгии Ф-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android