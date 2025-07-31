Ральф Шумахер: теперь «Феррари» ещё больше будет прислушиваться к Леклеру

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Ральф Шумахер высказался о ситуации вокруг семикратного чемпиона мира пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона.

«На самом деле я хотел бы дать ему немного больше времени, потому что в таких условиях, как в гонке в Бельгии, если сравнивать его с Антонелли, он отлично справился со своей работой. Да, Леклер справился отлично, стоит признать. В сравнении с другими гонками это был идеальный для него уикенд, и, несмотря на то что он начал с новой машины и с новой задней частью, он продержался весь уикенд.

Он был силён в любых условиях, и это хорошая тенденция для него и команды, но, конечно, это не облегчает задачу Льюису, потому что теперь команда, естественно, будет прислушиваться к Шарлю ещё больше. Должен сказать, меня критиковали за то, что я в самом начале сказал: дайте ему время. Думаю, все уже поняли, что это необходимо, и не стоит судить преждевременно, ведь всё требует времени. Но я и представить себе не мог, что временами всё будет настолько плохо.

Конечно, были и светлые моменты, как в Китае, но в целом за всем этим немного грустно наблюдать, и да, я держу за него кулачки, потому что ему нужно взять себя в руки. Если сезон закончится так, то я не знаю, есть ли смысл от этого партнёрства в долгосрочной перспективе», — цитирует Ральфа Шумахера Sky Sport Germany.