Росберг: у Цуноды всего 10 очков в личном зачёте, это просто нереально

Чемпион мира 2016 года, ныне эксперт Нико Росберг высказался о ситуации вокруг пилота «Ред Булл» Юки Цуноды.

«Одним из первых хороших дел, которые сделал Лоран Мекис, новый руководитель «Ред Булл», стало то, что он поднял настроение Юки Цуноде, показав, что команда заботится и о нём тоже, показав ему большой палец вверх с пит-стопа и улыбнувшись после квалификации.

«Было очень приятно это видеть. Но время обсуждения будущего Юки не за горами. Ему действительно нужно начать показывать хорошие результаты и набирать очки. Невероятно, что у него пока всего 10 очков в личном зачёте. Это просто нереально, он так далеко от Макса Ферстаппена», — приводит слова Росберга Sky Sports.