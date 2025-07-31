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Фредерик Вассёр подписал новый многолетний контракт с «Феррари»

Фредерик Вассёр подписал новый многолетний контракт с «Феррари»
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57-летний французский руководитель команды Формулы-1 «Феррари» Фредерик Вассёр подписал новый многолетний контракт с коллективом, о чём сообщила пресс-служба итальянцев. Точное количество сезонов, которое Фредерик отработает, не названо.

«Я благодарен за доверие, которое «Феррари» продолжает оказывать мне. Это продление — вызов для меня продолжать прогрессировать, оставаться сосредоточенным и добиваться поставленных целей. За последние 30 месяцев мы заложили прочный фундамент, и теперь мы должны опираться на него последовательно и решительно. Мы знаем, чего от нас ожидают, и мы все полны решимости оправдать эти ожидания и вместе сделать следующий шаг вперёд», — приводит слова Вассёра пресс-служба команды.

Фредерик присоединился к «Феррари» в январе 2023 года, уйдя из «Альфа Ромео».

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