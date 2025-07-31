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В «Феррари» прокомментировали продление контракта с Вассёром

В «Феррари» прокомментировали продление контракта с Вассёром
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Исполнительный директор компании «Феррари» Бенедетто Винья прокомментировал продление контракта с руководителем команды Формулы-1 Фредериком Вассёром. Француз подписал новый многолетний контракт, срок действия которого не указан.

«Сегодня мы хотим признать то, что уже было построено, и взять на себя обязательства по тому, что ещё нужно достичь. Это отражает наше доверие к руководству Фреда — доверие, основанное на общей амбиции, взаимных ожиданиях и чёткой ответственности. Мы движемся вперёд решительно и целенаправленно, объединившись в стремлении достичь того уровня производительности, к которому стремится «Феррари», — приводит слова Виньи пресс-служба команды.

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